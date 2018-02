Jels Mølle går i sørgestilling for prins Henrik

Jels Mølle og andre gamle møller over hele landet markerer tirsdag bisættelsen af prins Henrik ved at gå i såkaldt sørgestilling. Det fortæller formand for Jels Mølleforening Leif Gyrup, der selv er med når vingerne drejes i kors.

Når prins Henrik bisættes tirsdag klokken 11, har møllevingerne ved Jels Kirke stået i sørgestilling siden solopgang. Tre medlemmer af mølleforeningens drejelaug drejer vingerne i kors for at ære prinsen, der var protektor fra Dansk Møllefforening, som Jels Mølle hører under.

Prins Henrik har været protektor for foreningen siden 1988, og det er foreningens måde at vise ham den sidste ære på, oplyser Susanne Jervelund, der er formand for Dansk Møllerforening.

Hun fortæller videre:

- Det har betydet meget for os at have ham som protektor. Når vi har haft brug for støtteerklæringer eller for forord til bøger, så har han altid været villig til at stille op.

Gammel tradition

Hvorvidt Jels Mølles vinger tidligere har været gået i sørgestilling kan formanden Leif Gyrup ikke svare med sikkerhed på. Men muligheden er der, for det er en gammel tradition, der i tidligere tid blev anvendt, når man ærede betydningsfulde personer i nærområdet.

- Vi har ihvertfald ikke prøvet det i min tid. Vingerne står jo normalt i kryds, så det bliver lidt specielt, siger han.

Ud over sørgestillingen, så går flaget på halvt fra solopgang frem til til klokken 12, hvor prins Henrik forventes bisat.

Jels Kirke markerer, ligesom landets øverige kirker, bisættelsen med klokkeringning. Kirkeministeriet oplyser, at der ringens en halv time, før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke, og når cerimonien er slut, ringes der igen en halv time.