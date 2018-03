Jehovas Rigssal ventes solgt til naboerne

VEJEN: Et aktivitetshus til beboerne i de knap 400 lejligheder på Lærkevej i det nordlige Vejen. Med plads til familiefester, klubaftener, beboerfester og måske udleje af værelser til beboernes familier på besøg. Mulighederne er utallige, og beboerne skal selv byde ind med endnu mere, hvis det står til Peter Skousen, forretningsfører i Vejen Boligforening. Han håber, at byrådet tirsdag eftermiddag siger ja til, at boligforeningen må købe Jehovas Vidners tidligere rigssal, Lærkevej 24. Og planen er, at alle beboere i foreningens 800 lejligheder skal kunne bruge huset. Bygningen blev købt af vognmand og handelsmand Vagn Wolf fra Esbjerg for nogle år siden, på et tidspunkt var der planer om at Dansk Afgansk Forening ville købe bygningen, men nu tegner alt til, at det bliver beboerne i Vejen Boligforening, der får glæde af den velholdte og smukt beplantede ejendom. - Den ligger vildt godt til os. Vi har ingen festsal i boligforeningen, på et tidspunkt talte vi om at bygge et nyt fælleshus, men det var der ikke stemning for blandt beboerne. Det her projekt er de mere positive overfor. Vores repræsentantskab har kun talt positivt om det, fortæller Peter Skousen.