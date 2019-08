Jan R. Folmer - 25 års hos Moldow

Jan R. Folmer har torsdag den 8. august 25 års jubilæum hos virksomheden Moldow A/S i Holsted.

Jan R. Folmer, som bor i Esbjerg, kom til virksomheden i 1994, efter at han nogle år havde arbejdet med maskinkonstruktion hos en virksomhed i Esbjerg. Han arbejder i virksomhedens tekniske afdeling og er en vigtig spiller i virksomhedens bestræbelser på at manifestere sig som en af markedets stærkeste indenfor kvalitetsanlæg til overfladebehandling og luftfiltrering. Han har gennem årene i høj grad været med til at præge virksomhedens udvikling på tegne- og konstruktionsområdet.

Udover at han tager aktiv del i konstruktionsarbejdet, er han også ansvarlig for at sikre, at virksomhedens tegnesystemer løbende bliver vedligeholdt, opgraderet og optimeret. Både hans tekniske kunnen og viden indenfor it har derfor styr betydning for virksomheden.

Jan R. Folmer er en respekteret kollega og nyder blandt kollegaer og ledelsen stor respekt for sit faglige niveau, sin sans for deltaljer, omhyggelighed og tekniske viden.

Dagen vil blive markeret internt i virksomheden.