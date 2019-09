Jagtforening har plantet 160.000 træer og buske

Askov-Malt: Medlemmerne i Askov-Malt Jagtforening har gennem de seneste godt tre årtier haft stort fokus på plantning af træer og vildtvenlige planter.

Siden 1986 er der plantet flere end 160.000 træer og buske. Det hele tog sin begyndelse, da Askov-Malt Jagtforenings eget blad, Jagtmagasinet, så dagens lys i 1986. Målet var blandt andet, at bladets overskud skulle give foreningen økonomisk mulighed for at give tilskud til medlemmernes natur- og vildtpleje.

Siden har foreningen hvert år givet medlemmerne tilskud til at plante træer og buske, og antallet har altså nu passeret mere end 160.000 vildtvenlige planter.

- Ideen med vildtplanter blev skabt allerede i 1933, og siden har masser af naturbeviste jægere og revirplejere fået tildelt vildtvenlige træer og buske over hele landet med tilskud fra Naturstyrelsen. Dette er ret enestående og har ikke sin lige i noget vestligt land. Danske jægere har således gjort en stor indsats for at etablere og bevare masser af små grønne pletter over hele landet, fortæller Finn Østergaard fra jagtforeningen.

Tilskudsordningen "Plant for Vildtet" yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Derudover er mange af især buskenes blomster og frugter vigtige fødekilder for både dyr og insekter.

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Dette administreres af Naturstyrelsen og pengene stammer fra den afgift, jagttegnet, som de danske jægere hvert år indbetaler for at gå på jagt i Danmark.