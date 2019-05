Parade og kaffe

Efter premieremorgenens jagt er der mange steder tradition for at jægerne mødes til bukkeparade og morgenkaffe, "bukkekaffe".

- Ved kaffebordet fortæller man så hinanden om de mange skønne oplevelser, man kan have oplevet derude på en sådan tidlig morgen. Måske ser jægeren netop dén buk, som han har vurderet kan undværes på sit revir. Går så alt op i en højere enhed vil den nedlagte buk blive placeret på paraden, hvorefter jægerne hædrer den ved at blæse jagtsignaler over den, beretter Finn Østergaard fra Asko-Malt Jagtforening.

De 35 jægere, som mødte op til morgenkaffen kunne præsentere to bukke på paraden da jagthornsblæserne blæste jagtsignaler over bukkene. Bukkene var blevet nedlagt af Gurli Schmidt Christensen og Carl Erik Jepsen.

Sidst på formiddagen var der atter tomt i jagtlokalerne - nogle af jægerne tog antagelig hjem for at få et par timer på øjet - andre for at gå på arbejde nogle timer, inden de ville ud på aftenjagten.

Bukkejagten foregår fra solopgang den 16. maj til den 15. juli, hvor jægerne har drømmen om den store seksender. Jagten på sommerbukken er udelukkende riffeljagt eller buejagt.

I efteråret er der også mulighed for råvildtjagt. Fra den 1. oktober til den 31. januar er der jagttid på alle rådyr. På denne tid af året må der skydes både med haglgevær, riffel og bue.