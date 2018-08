Iværksættere får hjælp til opstart og udvikling

UdviklingVejen står bag informationsmøde for iværksættere torsdag den 16. august. Et andet tilbud er Erhversvagten.

Vejen Kommune: Der er hjælp og rådgivning at hente for iværksættere, som går med overvejelser om at starte egen virksomhed. Det gælder også for dem, som er startet op, men som har spørgsmål om at komme videre.

- Vi har flere forskellige tilbud til iværksættere og nystartede virksomheder, som har brug for hjælp. For eksempel afholder vi fire årlige informationsmøder for iværksættere, hvor de gratis kan komme og få information om alt det vigtigste i forbindelse med at starte egen virksomhed, siger Ulrik Uhrskov, erhvervskonsulent hos UdviklingVejen.

Et andet tilbud er Erhvervsvagten, som alle virksomheder kan benytte gratis. Her er der mulighed for at booke et møde med en advokat, en revisor og en erhvervskonsulent fra UdviklingVejen hver torsdag i tidsrummet 15.00-17.00.

- Hvis du står med en udfordring i din virksomhed, og ikke ved hvad du skal gøre, kan du benytte dig af dette tilbud. Det skal være en konkret problemstilling, hvor rådgiverne har mulighed for at rådgive om hvad man kan eller måske skal gøre, tilføjer Ulrik Uhrskov

Er man interesseret i at booke en tid, så kan UdviklingVejen kontaktes på tlf. 73 84 85 00.

Nogle spørgsmål egner sig ikke til Erhvervsvagten, men her er der mulighed for at få individuel sparring med en af UdviklingVejens erhvervskonsulenter. Det kan være hjælp til forretningsplanen, nye forretningsområder, opstart af eksport og meget mere.

Næste informationsmøde for iværksættere er på torsdag den 16. august fra klokken 19 til 21.30 hos UdviklingVejen.