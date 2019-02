Iskolde vinterbadere i hottentot-gryder over bål

Her er vandets temperatur mindre end en sølle enkelt grads varme. Der var med andre ord garanti for tænderklapren, så det var på eget ansvar, festivalens deltagere tog sig en iskold dukkert. De fik sig en blåfrossen oplevelse ud over det sædvanlige, skulle vi hilse at sige.

Jels: Desværre havde meteorologerne ikke helt formået at få blæsten til at lægge sig lørdag, da De Blå Istapper, Jels Vinterbadeklub havde inviteret til årets vinterbadefestival. Til gengæld havde klubbens team af frivillige istapper allerede fredag måttet sejle ud med en isbryder af en robåd for at hugge hul på isen i Jels Søbad.

Hottentot-gryder

Med til at holde på varmen har vinterbadeklubben nemlig opstillet flere kæmpe store gryder - nogle også af metal, hvorunder bål lystigt knitrer.

- Det tager os fem-seks timer at få vandet i vores hottentot-gryder varmet op til 42 graders varme, så der er brug for godt med brænde. Vandet i gryderne har vi fået sponseret af Jels Frivillige Brandværn, der rykker ud med en tankvogn og fylder gryderne, og bålet nedenunder sørger nogle af vores erfarne fyrbødere for at holde ved lige, og ved hjælp af et termometer holder de samtidig godt øje med vandets temperatur, siger Jane Stark.

Jels Frivillige Brandværn stiller også med tre brandmænd i - som Jane Stark udtrykker det - i fuld ornat, hvilket skal forstås som våddragter. De står klar, hvis en af festivalens deltager skulle være så uheldig at blive lidt for kold i søens vand.

- Og så får vi besøg af fra Troldkærskolen, der sørger for rygende varme tallerkenfulde suppe. Når man bader i Jels Sø på denne årstid, får man et rigtigt godt blodomløb, og det er med til at styrke immunforsvaret, siger Jane Stark.

Med 110 deltagere og samtlige billetter solgt på en søndag i oktober, har De Blå Istapper for fjerde år i træk måttet melde fuldt hus.

- Lige siden har vi haft et ring af mennesker, der også gerne vil prøve at være med til vores vinterbadefestival. Men vi kan ikke klemme flere mennesker ind, for vi ved, at vi kan holde 110 mennesker varme, hvis det fryser 10 grader, og der er faldet en halv meter sne, siger De Blå Istappers formand og teamleder, Jane Stark.