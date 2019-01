Is på søen er ingen hindring

- Vi går efter, at det skal være hyggeligt og sjovt for gæsterne, og vi kan se på deltagerlisten, at der er mange kendte ansigter fra tidligere år imellem, og det er jo dejligt at se, siger Jane Stark.

Brandgod hjælp

Sikkerheden er i top og igen i år er Jels Frivillige Brandværn på badebroen klar til at hjælpe, hvis der skulle blive behov for det.

- Vi er meget taknemmelige for at Brandværnet vil hjælpe os og al den hjælp og velvilje vi møder iøvrigt som arrangører, fortæller Jane Stark. Også i klubben for De Blå Istapper er der fyldt op. Faktisk så meget at man undtagelsesvis har åbnet for en lille optag af flere medlemmer, så der idag er 160 medlemmer og nu fuld stop for tilgang af nye medlemmer til klubben resten af sæsonen frem til maj 2019.

- 160 medlemmer er det vi vurderer, at vores faciliteter kan bære, så det stadig er en god oplevelse for alle, siger Jane Stark.