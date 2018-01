Intet løfte om ny koncert med Lune Larsen

VEJEN: Bare ærgerligt!

Vejen Basketballklub måtte som en række andre koncertarrangører sluge en bitter pille, da landets måske mest populære sanger, sygemeldte Kim Larsen, der har fået prostatakræft, aflyste alle arrangementer i første kvartal. Samtlige næsten 1.000 billetter til koncerten i Troldesalen i Vejen den 27. januar blev revet væk for snart et halvt år siden, men nu har køberne fået deres penge retur, og klubben har hverken fået en ny dato eller bare et løfte om en ny koncert.

- Det er da øv, for det er jo en gammel drøm at få lov at arrangere en koncert med netop Kim Larsen, men selvfølgelig kommer hans helbred før noget andet. Sådan er det, og sådan skal det være, og det har vi fuld forståelse for, siger klubformand Morten Jensen.

Stort set alle billetter var solgt gennem internetportalen TicketMaster, som derfor har klaret bøvlet med billetrefunderingen. Basketklubben har solgt nogle få billetter til klubbens sponsorer, som nu har fået pengene retur.

Morten Jensen oplyser, at klubben ikke har fået et løfte om en ny koncert med Kim Larsen.

- Men man har jo lov at håbe. Vi må se, hvad der sker hen over foråret og sommeren, og vi er måske heldige til efteråret.

Aflysningen har også konsekvenser for klubbens økonomi. Koncerten kunne have givet et overskud på minimum et sted mellem 20.000 og 40.000 kroner, mener Morten Jensen.

- Selv i bedste fald taler vi om under 100.000 kroner. Kim Larsen er det absolut dyreste arrangement, vi nogen sinde har sagt ja til. Det er jo altid et spil, når man holder koncert, og man kan jo ikke altid regne med udsolgt. Det er kun, når man er oppe i Kim Larsen-klassen.

At få lov at arrangerer Kim Larsen er et blåt stempel, som giver genlyd. Morten Jensen fortæller, at en række koncertarrangører efterfølgende har henvendt sig og tilbudt diverse navne til Vejen.

- Vi har også fået tilbud om internationale kunstnere, men rolig nu. Vi er kun en lille forening drevet af frivillige, og det er jo medlemmernes penge, der ligger i kassen. Dem kan vi ikke bare gamble med.

Klubben har en håndfuld arrangementer i Troldesalen i løbet af 2018. 10. marts spiller Pink Floyd Projekt. 10. maj kommer Jan Gintberg. 10. oktober: Hella Joof. I november "et stort danske navn", som endnu ikke må offentliggøres.

Og så et stort håb om Kim Larsen før eller siden.