Internationale biogaseksperter fik inspiration i Holsted

Nature Energys biogasanlæg i Holsted var fredag centrum for verdens opmærksomhed, der til gengæld fik inspiration til grøn, vedvarende energi og en sightseeing uden for hovedstaden med sig hjem.

Konferencen handler netop om grøn energi og biomasse, og et af medlemmerne af EUBCE's videnskabelige komité, Jens Bo Holm-Nielsen, sektionsleder i Esbjerg på Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, havde i samarbejde med Inspiring Denmark arrangeret en technical tour til Holsted.

Hvert år producerer Nature Energy biogas nok til at opvarme mere end 40.000 husstande og brændstof til miljøvenlige biler. Et af selskabets i alt syv anlæg ligger i Holsted, og det var genstand for opmærksomhed fra energi- og investeringsselskaber fra hele verden - heriblandt en kæmpe multinational virksomhed, der har planer om at investere i lignende anlæg i USA.

På anlægget i Holsted bliver der hvert år behandlet cirka 400.000 ton biomasse, som bliver leveret af cirka 40 lokale landmænd.Biogasanlægget i Holsted er et af to anlæg i Vejen Kommune. Det andet er er Linkogas ved Rødding, som er ejet af et halvt hundrede andelshavere.

30 forskere

Knap 30 forskere og energieksperter fra hele verden - lige fra Taiwan og Korea i øst over Libanon og Italien i syd til Brasilien, USA og Canada i vest - valgte at snuppe en ekstra dag i Danmark for at besøge Nature Energy i Holsted, der på EUBCE konferencen i København blev belønnet med EUBIA Award 2018 for sit banebrydende arbejde med biomasse, og opleve lidt mere af landet.

- Hvis man skal se biogas, når det er allerbedst, skal man tage til sydvestjylland, hvor landbruget er allermest intenst, siger Jens Bo Holm-Nielsen ifølge en pressemeddelelse.

Danmark er ikke alene i verden om at fokusere på at udvikle guld ud af gylle. Tyskland er også godt med, men ifølge sektionslederen kan Danmark noget, andre lande ikke kan i samme udstrækning.

- Vi er gode til at tænke ting ind i en højere enhed. Vi har en unik flad struktur og en åben, respektfuld dialog mellem forskellige sektorer fx forskningsmiljøer og erhvervsliv, og det gør os altså i stand til at skabe noget stort, som vi måske endda kan sælge til omverdenen, påpeger han.