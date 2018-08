Interessen er stor for at få en lejlighed i Vejen

Cirka 250 borgere dukkede op, da boligselskabet HAB fra Haderslev i august sidste år inviterede på 'åben grund' ved Præstevænget i Vejen.

Her fortalte HAB om planerne om at fjerne både den udbrændte præstegård og den gamle plastfabrik på grundene i området for i stedet at opføre fire punkthuse med i alt 52 moderne familieboliger.

Det var der på det tidspunkt 40 Vejen-borgere, som godt kunne se sig selv i, og derfor lod sig notere på ventelisten.

Nu er planerne kommet så vidt, at Vejens borgmester Egon Fræhr og HAB's direktør Christian Skovfoged den 29. august kunne tage første spadestik på projektet - også det var der stor interesse for, cirka 100 fremmødte hørte nyt om projektet og flere blev skrevet op på ventelisten.

- Interessen er bare steget og steget. Vi har fået 15 nye på ventelisten bare i dag, det er helt forrygende, siger Christian Skovfoged.