Ingen dage er for varme til at gøre en god handel

- Vi har aldrig oplevet så varmt et marked. Det er lige rigeligt, og vi er naturligvis nervøse for, om mange vælger at blive hjemme på grund af varmen, lød det fra søskendeparret, som solgte ud fra dødsboer og af private ting.

Søskendeparret Marie og Flemming Damberg fra henholdsvis Herning og Føvling var taget på marked med et tredje familiemedlem, og de havde lånt nogle sorte paraplyer for at skærme sig mod solens stråler.

Fredag formiddag var der nemlig fyldt med mennesker på markedspladsen i Brørup, og kræmmerne stillede trofast deres boder op, medbringende parasoller, solhatte og køletasker med lidt at drikke. Og væske skulle der til. Meget væske! Med en brændende sol fra en skyfri himmel allerede først på formiddagen var der al mulig grund til at få sig en tår, og uden for markedets isboder var der da også lange køer.

BRØRUP: Et gammelt markedsordsprog siger: "Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til". Og dét må siges også at gælde i 33 graders varme.

Brørup Marked begyndte i 1956. Landmænd fra nær og fjern strømmede til for at sælge deres dyr på auktion, og efter nogle år blev der også solgt træsko og arbejdstøj. Efterhånden solgte man også ting til landmændenes koner, og senere tog et kræmmermarked for alvor form.Der afholdes marked i Brørup hver fredag året rundt, og kræmmere stiller boder op uanset vejret. Antallet af dyr, som sælges på husdyrauktionen, er faldet betragteligt i takt med landbrugets strukturudvikling. På dage med godt vejr gæster cirka 20.000 personer markedspladsen. Fredag i denne uge regnede arrangørerne - Jysk Landbrug og Familielandbruget - med 10.000-15.000 besøgende. 30-35 kreaturer var denne dag tilmeldt auktionen. Normalt er der 60-100 dyr tilmeldt.

- Brørup Marked er helt fantastisk. Der er ikke dén ting, man ikke kan finde her. Selv julemanden kan man få med sig hjem, lød det muntert fra Ivan Andersen, som afslørede, at han havde gjort så god en handel, at julemanden ville blive solgt videre i hans egen bod op mod jul.

Farvel med vemod

77-årige Kaj Nielsen fra Varde nød at sidde i skyggen i en opstillet container fyldt med ting, han solgte til nedsatte priser.

- Jeg sælger ud af alt det, jeg har i min bod. Jeg vil bare af med den. Helbredet gør, at jeg må sælge boden, som jeg har haft her på pladsen i 20 år. De første ti år stod min bod på den anden side af "hovedstrøget"; de sidste ti år har den stået her. Jeg kommer virkelig til at savne markedsstemningen, men der er ikke noget at gøre, lød det trist fra den erfarne kræmmer, som forklarede, at når han er kommet så mange år på netop Brørup Marked, skyldes det stemningen.

- Det er skønt at komme på Brørup Marked. Her er altid masser af folk at snakke med, og kan man tjene en skilling samtidig, er det jo en god ting, lød det fra Kaj Nielsen, som i de 20 år, han er kommet som kræmmer på Brørup Marked, aldrig har oplevet et marked, der var så varmt som det, der blev afviklet fredag i denne uge.

Jørgen Bruun, formand for udvalget bag Brørup Marked, kan heller ikke erindre, at man nogensinde i Brørup har afviklet et marked på så varm en sommerdag.

- Det er faktisk så varmt, at det slet ikke er rart at være udenfor. Alligevel er her mange mennesker, og det er dejligt at se. Vi gør ikke noget særligt for at opfordre folk til at drikke nok med væske. Det har vi tiltro til, at de selv finder ud af, og her er jo masser af steder, hvor man kan købe forfriskninger. Til gengæld gør vi meget ud af at sikre os, at dyrene i auktions-stalden har vand, fortalte Jørgen Bruun, som er stolt over den kolossale opbakning, markedet i Brørup har.

- Folk bakker op, selv om vinteren i sne og frost. Det er sjældent, vi er under 20 stadeholdere, og vi må bestemt ikke klage over varmen. Sidste sommer regnede det hele tiden, og det kunne ses på besøgsantallet, lød det fredag fra ham.