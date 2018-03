Indvielse af ny alterdug og servietter

Øster Lindet: I forbindelse med påsken og efterfølgende søndage i april måned danner Øster Lindet Kirke rammen om adskillige kirkelige aktiviteter, såsom 5-års dåbsjubilæum, familiegudstjeneste med minikonfirmandafslutning og konfirmation.

Derudover er der påskedag, søndag den 1. april, indvielse af en ny alterdug og servietter til brug ved altergang.

For meget længe siden kom det et tidligere medlem af menighedsrådet for øre, at Tove Nielsen fra Jels var meget glad for at kniple - men ikke havde lyst til at kniple til skuffen. Det blev til en bestilling på en ny alterdug til Øster Lindet Kirke, da den gamle er meget slidt.

Den nye alterdug er nu færdig og vil blive indviet påskedag. Samme dag vil nye servietter til brug ved altergang blive indviet. De er vævet af Gitte Boisen fra Tved.

Indtil nu har kirken haft grøn og lilla serviet, men har manglet rød og hvid for at kunne dække kirkeårets liturgiske farver.

Efter gudstjenesten klokken 10.30 påskedag vil dugen og servietterne kunne beses ved en lille højtidelighed, hvor der også serveres et glas og en kage.