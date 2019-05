De seneste tal fra Danmarks Statistik viser en beskeden fremgang på 19 indbyggere fra 42.844 til årsskiftet 2018/2019. Ses der tilbage på storkommunens start for 12 år siden er indbyggertallet steget fra 41.882 - en stigning på et par procent.

Mens Vejen by siden storkommunens dannelse har haft en fremgang på 12 procent, så har de tre tidligere kommunebyer i Brørup, Holsted og Rødding ikke haft helt den samme positive udvikling.Brørup har med 4.534 indbyggere en vækst på fire procent, Rødding er vokset med to procent til 2.693 indbyggere, mens Holsted har haft en tilbagegang på en enkelt procent til 3.122 indbyggere.

Lille minus i Vejen

Kommunens største by Vejen har oplevet en tilbagegang fra 9.763 til 9.736. Det er første gang siden storkommunens start, at Vejen har en tilbagegang. Set over hele perioden har Vejen siden 2007 haft en fremgang på 12 procent.

Samme udvikling har Bække opnået siden 2007, mens de absolutte højdespringere er Andst med et plus på 16 procent til 813 indbyggere, Askov med et plus på 14 procent til 1.894 indbyggere, Jels med et plus på 13 procent til 2.013 indbyggere. Det er første gang, at Jels er over de 2.000 indbyggere.

Danmarks Statistik opgør kun indbyggertal i byer med over 200 indbyggere. For fjerde år i træk må Føvling konstatere, at den grænse ikke er nået. Det er den til gengæld for andet år i træk i Foldingbro, hvor indbyggertallet fra 2018 til 2019 er steget fra 207 til 219 indbyggere. Foldingbro har gennem de seneste fire år tre gange været på den rigtige side de 200 indbyggere.

Lintrup var i 2019 tæt på grænsen ved de 200 indbyggere. Men fra 2018 og til 2019 er indbyggertallet steget fra 221 til 220.

Taberne siden kommunesammenlægningen når det gælder udviklingen i indbyggertallene, ligger syd for Kongeåen. Både Sdr. Hygum og Øster Lindet er gået tilbage med i alt 11 procent til henholdsvis 441 og 408 indbyggere. Begge byerne mistede deres skole i forbindelse med Vejen Kommunes omfattende ændring af skolestrukturen tilbage i 2011.