Vejen: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud på Skrænten i Vejen. Her er det lykkedes tyven at skaffe sig adgang til en bolig ved at opbryde et vindue. Udbyttet blev nogle guldsmykker.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt onsdag mellem klokken 00.00 og klokken 16.00.