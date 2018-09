Holsted: Ejeren af en pølsebod i Østergade i Holsted har meldt et indbrud til politiet. Gerningsmanden har således knust en af pølsebodens ruder med en sten for at skaffe sig adgang. Her lykkedes det også at opbryde kasseapparatet og herfra stjæle et ringe kontantbeløb i mønter.