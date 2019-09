Indbrud ved højlys dag - mens husejer klippede hæk

Rødding: Politiet har tidligere været ude med advarsler om, at man skal huske at låse døre og lukke vinduer, selvom man bare er i haven. Ellers gør man det nemt for ubudne gæster at komme ind i huset, som en beboer på Kongevej i Rødding måtte sande. Vedkommende har anmeldt et indbrud, der er sket onsdag på et tidspunkt i tidsrummet fra klokken 9 til 12. Her var beboeren i gang med at klippe hæk, og i mellemtiden er en tyv kommet ind i huset via en uaflåst dør. Fra huset er der stjålet en pung indeholdende kontanter og kørekort, en sølvring og en guldring. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN