Bække: Ejeren af en villa på Vestergade i Bække har anmeldt et indbrud til politiet. Indbruddet er sket på et tidspunkt i tidsrummet fra tirsdag middag til torsdag middag. Tyven har fået adgang til huset ved at knuse en rude med en sten. Ifølge politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter i Haderslev er der ikke umiddelbart blevet stjålet noget i forbindelse med indbruddet. /DAN