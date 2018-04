Ildsjæle bag festdag i kirken

Mange var med i kirken, da alterdug og servietter blev præsenteret efter påskegudstjenesten i Øster Lindet Kirke. Win-win situation når by, foreninger og kirke laver noget sammen, mener sognepræsten.

ØSTER LINDET: Idékvinden bag alterdug og servietter i Øster Lindet Kirke nåede ikke at opleve de færdige resultater. Men afdøde Inger-Lise Vernersen fik set starten på alterdugen, og nåede også at opleve, hvordan det færdige resultat ville komme til at tage sig ud.

Påskesøndag så en pæn skare af menigheden ved kirken så det færdige resultat sammen med de to kunsthåndværkere bag, Tove Nielsen og Birgitte Bojsen, i kirken efter gudstjenesten. Den råhvide alterdug med kniplings-kant blev beundret sammen med de tre servietter i rød, hvid og sort, mens kransestykker og boblende vin blev nydt.

Alle var enige om, at resultatet var flot.

Formanden for menighedsrådet, Birthe Kristensen, fortalte om projektet i sin tale, og hun glædede sig over den smukke dug, der klæder alteret.

- Der er noget godt ved at bo i et lille samfund, indledte hun.

- Vi kender hinanden, og nogen er opmærksomme på, hvor der findes kreativitet. Inger-Lise var ikke sen til at finde på en opgave, da hun fandt ud af at Lene Bennetsen og Tove Nielsen er dygtige til at kniple.

Lone hjalp med at finde mønster, mens Tove kniplede.

- Vi er meget taknemmelige for det store arbejde, du har udført, Tove, lyd det.

- Monteringen af kniplingen på dugen var nok det sværeste. Det er håndsyet, det hele, fortæller Tove Nielsen fra Jels.

Hun har kniplet i seks år, og alterdugen er den største opgave og udfordring, hun har arbejdet med.

- Det er dejligt at lave noget, man ved vil blive brugt, fortsatte hun. Og glædede sig til, at hendes barnebarn næste søndag skal konfirmeres i kirken med den nye alterdug.