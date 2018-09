I motiveringen hedder det blandt andet, at Kirsten Bruun gennem sine 11 år i Hovborg har sit præg på udviklingen gavn for beboere, erhvervsliv og ny bosætning.

At Kirsten Bruun er en del af den slags mennesker, som kan kaldes for en ildsjæl, ved de kun alt for godt i Hovborg. Og måske ved de det også snart ud over det ganske land, for nu er hun også bragt på banen som kandidat til den landdistriktspris, som er en del af programmet ved Landdistriktskonferencen på mandag på Hotel Faaborg Fjord.

Landdistriktsprisen hylder dem, der lokalt lægger store kræfter i at skabe en positiv udvikling, attraktive lokalsamfund og nye arbejdspladser i landdistrikterne.Vinderen af Landdistriktsprisen skal leve op til følgende kriterier: Medvirker til vækst/job/omsætning i lokalsamfundet Involverer samarbejde/partnerskab/netværk Har skabt effekt for lokalsamfundet Har demonstrationsværdi for andre lokalsamfund

Vedholdende indsats

I en vedholdende og ihærdige indsats har hun bl.a. udviklet og drevet Landsbyfestivalen i Hovborg, været initiativtager til et klyngesamarbejde og udviklet landsbyambassadørkonceptet, hvor bosiddende par i Hovborg tager imod tilflyttere og får dem til at føle sig velkomne.

Herudover står hun for den årlige lokale revy, er på 10. år med i lokalrådet og har bl.a. været tovholder på Hovborgs udviklingsplan. Kirsten har også været bindeled mellem Hovborg og Vejen Kommune og er Hovborgs PR-ansvarlig. Hun har været med til at skabe Hovborg Filmen, en salgsvideo for landsbyen.

Kirsten Bruun er et eksempel på en enkeltperson, der med sit brændende engagement og mange enkeltindsatser gør en konkret forskel på det sted, hvor hun er - og bliver ved med at gøre det.

Det bliver erhvervsminister Rasmus Jarlov, som på konferencen på mandag vil løfte sløret for, om det er Kirsten Bruun, der stikker af med prisen. Landdistriktskonferencen er en årlig event, der samler interessenter på tværs af landet med interesse for landdistriktspolitik til en dag med inspiration og faglig sparring. I år er fokus blandt andet regeringens arbejde for levedygtige landsbyer, ligesom der er mulighed for at deltage i debatter, der dykker ned i forskellige temaer med betydning for udviklingen i landdistrikterne.