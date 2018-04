Ikke alt der skinner er af guld

VEJEN: Allerede en time inden Lauritz' to udsendte lørdag formiddag skulle åbne for vurderinger på torvet i Vejen, var der en lang kø, og så gik prisfastsættelsen bare i gang med det samme med det resultat, at vurderingsmændene sad og trillede tommeltot den sidste time.

- Men der har været nogle fantastisk flotte ting. Meget mere end man sådan kunne forvente, fortæller Flemming og Steen Lauridzen.

- Der var bl.a. et Skagensmaleri af Michael Ancher, som vi vurderede til 25.000 kroner. Motivet var en ung pige, og det bringer altid prisen op. Og så var der et par meget fine og sjældne guldure. Bl.a. et fransk ur, som vi mener, kan sælges for 18.000 kroner. Det har været en god dag.

Det vurderer citychef Flemming Simested også.

- Bestemt en god dag med masser af folk på torvet. Det er sådan, det skal være. Og lige pludselig er vejret jo også med os.

Handelsstandens næste arrangement på torvet er Open by Night den 4. maj. Den 16. maj er der bildag, og den første fredag-lørdag i juni er der shoppingdage. 16. juni er der millimetermaraton for børn, og lige inden sommerferien er der musik på torvet, hvor Flemming Simested har debut på en ny gynge.