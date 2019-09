Rødding: Torsdag var politiets ATK-biler fortsat i aktion i Vejen Kommune. Denne gang var det bilisterne på Jelsvej ved Rødding, som blev målt og ifølge Syd- og Sønderjylland Politi trådte tre bilister alt for hårdt på speederen.

Jelsvej ved Rødding er en af ATK-bilernes såkaldte fokusstrækninger, og det betyder, at bilisterne kan være sikre på, at der inden længe på ny vil være risiko for at blive blitzet her.