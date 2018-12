VEJEN: Julen bliver næppe smukkere i år end onsdag aften, når Vejen Gardens harmoniorkester giver koncert med et udvalg af højtidens skønneste melodier i Medius Holsted. Publikum kommer også i aktion. Der var indlagt to fællessange i programmet. Til sidst byder garden alle tilhørere på kaffe og småkager.

Det er rosinen i pølseenden på sæsonens tre store julekoncerter. Den første blev holdt i Brørup, og nr. to foregik i Troldesalen i Vejen med over 200 tilhørere.

- Sidste år arrangerede vi for første gang i samarbejde med Vejen Idrætscenter tre julekoncerter i Vejen Kommune - og vi var så glade for den modtagelse vi fik, at vi ret hurtigt blev enige om, at det ville vi forsøge at gøre til en fast tradition, fortæller VG's leder, Jørgen Schmidt.

- Her kan man sætte sig godt til rette i stolene, læne sig tilbage og lade skuldrene falde helt ned. Glemme alt om julegaver, julemad og alt andet, der er med til at give julestress. Vi vil til gengæld gøre alt, hvad vi kan, for at I alle sammen kommer i den rigtige julestemning. Orkestret ledes af vores fantastiske dirigent igennem flere år nu, som til daglig er musiker ved Slesvigske Musikkorps i Haderslev, Jens Christian Lietzen.

Og så lægger koncerten fra land med The Carolers af James Curnow, et nummer bygget op omkring kendte engelske og amerikanske julesange. Hvis man er rigtig godt hjemme i de engelske julesange, så kan man faktisk høre brudstykker af hele 14 forskellige julemelodier.

Den næste time veksler mellem gamle og nye julesange og salmer, kendte og ukendte. I The Little Drummerboy er der solister, som Jørgen Schmidt benytter lejligheden til at prale af.

- Vi har hele to solister på tromme - oven i købet vores to yngste og nyeste medlemmer her i orkestret. Og det kan godt være, at USA kan prale med Elvis og Michael Jackson, men vi har til gengæld Alexander og Peter.

- Noget af det, som er allervigtigst i Vejen Garden, det er sammenholdet og kammeratskabet. Men det betyder ikke, at vi ikke godt kan drille hinanden lidt af og til - eller meget faktisk. Og det er sådan, at når vi skal drille hinanden, så er det de forskellige instrumentgrupper, der holder sammen og kører på de andre.

Jørgen Schmidt dvælede ved, at det er præcist 65 år siden, at arbejdet for at skabe Vejen Garden gik i gang. Man begyndte med en grundstamme på 12 drenge, som skulle spille på fløjter og trommer. Skolens sanglærer havde udpeget en flok drenge, som han mente, var musikalske nok til at være emner til garden.

- Og nu her 65 år senere har over 1.000 drenge været i den rød-hvide uniform og fra at begynde med 12 drenge på fløjte og tromme, sidder vi nu med et stort og velspillende harmoniorkester - den bedste garde i Danmark og en af de bedste i hele Europa.

Hen mod slutningen af koncerten kommer en ny julemelodi på Vejen Gardens repertoire, Shu-Bi-Dua's "Den Himmelblå". Den minder ikke ret meget om Dejlig er den himmel blå.