I Jels bider de negle: Bliver det til en genåbning af planetariet?

Jels: Det kan godt være, at der i månedsvis har været stille omkring projektet med at få genåbnet planetariet i Jels.

Det betyder dog ikke, at planerne er lagt i mølposen - tværtimod. Styregruppen har i øjeblikket kontakt til en fond, som ser nærmere på projektet med navnet; Lyset.

Projektet - Lyset - handler ikke kun om en genåbning af planetariet med en fulldome-biograf. Endvidere er det tanken, at projektet skal indeholde en omfattende udstilling af de historiske Poul Henningsen-lamper fra virksomheden Louis Poulsen, der har sin produktion liggende i Vejen.

Talsmand for styregruppen, Ole Stubbe, fortæller, at der for alvor bides negle netop nu i styregruppen:

- Vi afleverede før sommerferien et ansøgningsmateriale til en fond. Heri er projektet præcist beskrevet, der er tegninger samt beregninger. Nu sidder vi i en periode, hvor vi ikke kan andet end spændt vente på, hvordan udfaldet bliver. Vi ved, at den pågældende fond betragter projektet som spændende, lyder det fra Ole Stubbe.