For femte år i træk havde Rødding Højskole og nyhedsmagasinet Ræson inviteret til konferencen "Folket & Magten." Blandt oplægsholderne var kultur- og kirkeminister Mette Bock og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Rødding: Siden fredag aften har der stået politik og debat på programmet hos Rødding Højskole i forbindelse med konferencen "Folket & Magten." Konferencen, der holdes i samarbejde med nyhedsmagasinet Ræson, havde blandt andet besøg af tre ministre - justitsminister Søren Pape Poulsen, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og kultur- og kirkeminister Mette Bock. De to sidstnævnte var på banen lørdag formiddag, hvor de først hver for sig skulle tale om deres respektive fagområder - og efterfølgende var der en samtale med begge, hvor temaet blandt andet var demokratiets vilkår, udfordringer og potentialer. Den første til at fortælle om sit arbejdsområde i en samtale med ordstyrer Mathias Bjerrum fra Ræson, var miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Ministeren gjorde meget ud af at fortælle, at det, han især har fokus på, når det gælder miljø- og fødevarer, er bæredygtighed. I den forbindelse fik han blandt andet spørgsmålet om, hvorfor regeringen ikke arbejder med C02-afgifter til blandt andet landmændene. Til det svarede ministeren i første omgang ganske kort: - Vi er ikke en regering, der er interesseret i at hæve afgifter. Derefter kom han med en længere redegørelse om, at det ikke er regeringens ønske at ødelægge det danske landbrug, men derimod være med til at udvikle det.

I Danmark går vi i flok, men vi går ikke i takt. Det er en værdi i Danmark, at vi ikke behøver at tænke ens. Vi skal kunne acceptere, at andre mener noget andet. kultur- og kirkeminister

FAKTA * Konferencen "Folket og Magten" fortsætter søndag.



* Formiddagen byder på temaet "Fremtidsvisioner" - en paneldebat med blandt andet Frederik Vad, Henrik Dahl og Eva Kjer Hansen.



* Konferencen slutter med programpunktet "Tænk demokratiet om!" Her vil blandt andet forfatteren Finn Slumstrup, der i 2015 skrev "Oprør fra udkanten," være oplægsholder.

Skyd ulvene Efter godt 25 minutters spørgsmål-svar mellem ordstyrer og minister, fik nogle af deltagerne i den fyldte foredragssal mulighed for at stille spørgsmål til ministeren. - Du er som minister nødt til at træde i karakter og gøre noget ved de ulve. Sørg for at få dem skudt, lød det fra en herre i salen, der ville vide, hvad ministeren havde tænkt sig at gøre i forbindelse med ulveproblematikken. Esben Lunde Larsen kunne så fortælle forsamlingen, at ulven er klassificeret som en såkaldt "Bilag fire art," og det betyder, at man ikke kan bare kan skyde den. Der arbejdes dog på EU-plan på at få ulven klassificeret som en "Bilag fem art," for så vil der være mulighed for at gøre noget. - Men selvfølgelig skal der reguleres, hvis det er en problemulv - hvis det er en ulv, der bruger fåreflokke som sin madpakke, sagde Esben Lunde Larsen og tilføjede, at man er opmærksom på, at der i nogle egne af landet er en del borgere, der har problematikken med ulve tæt inde på livet. - Men du kan som lovgiver ikke være lovbryder. Så vi kan ikke bare skyde ulvene, lød det fra Esben Lunde Larsen, der kort efter overlod pladsen til sin ministerkollega Mette Bock.

Det bedste ministerium Mette Bock blev blandt andet spurgt om, hvordan hun opfatter sit ministerium. Dertil lød svaret: - Det er det bedste ministerium i hele regeringen. Jeg ville ikke være andet en kultur- og kirkeminister, hvis jeg skulle være minister. Ordstyrer Mathias Bjerrum tog så fat på spørgsmålene, hvor han blandt andet spurgte, hvad ministeren vil gøre ved medlemsflugten fra folkekirken. Mette Bock ville dog ikke købe præmissen om, at der var massiv medlemsflugt. - Det er en myte, at der er en kæmpe flugt fra folkekirken. Tre ud af fire er stadig medlem af folkekirken. Der er ikke noget samfund i verden, der har så stor tilslutning til kirken som Danmark. Der er massiv tilslutning til kirken som kulturinstitution. Og for at svare på dit spørgsmål: Som minister vil jeg ikke gøre noget som helst for at få folk til at tro eller ikke tro, sagde Mette Bock blandt andet.

Præsternes frihedsret En tilhører i salen ville i spørgerunden gerne have svar på, hvordan kirkeministeren kan acceptere, at der i folkekirken er præster, der nægter at vie homoseksuelle. Hertil svarede Mette Bock, at en af grundene til, at Danmark har en stærk folkekirke er, at præsterne har frihed til at have deres egne meninger. - I Danmark går vi i flok, men vi går ikke i takt. Det er en værdi i Danmark, at vi ikke behøver at tænke ens. Vi skal kunne acceptere, at andre mener noget andet, sagde Mette Bock og tilføjede, at hvis nogle i menigheden ikke er tilfredse med de præster, som menighedsrådet har ansat, så er der mulighed for at løse sognebånd og blive tilknyttet en anden folkekirke - eller forsøge at udøve sin demokratiske ret ved at stille op til menighedsrådsvalg og på den måde få indflydelse på, hvilke præster, der ansættes.