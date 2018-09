I Bække mødes de stadig om gode foredrag

Bække Aftenhøjskole sender hvert efterår et nyt og spændende program på gaden. Byen holder fast i, at det er berigende for mennesker at mødes og blive oplyste. Og hyggen - den følger med.

BÆKKE: Bække Aftenhøjskole er klar til en ny sæson. Selv om det i nyere tid kniber lidt at lokke folk af huse, bliver bestyrelsen ihærdigt ved med at holde fast i, at der i Tagskæggets lokaler øverst på Lindecentret skal være gode foredrag at mødes om i løbet af efteråret og vinteren.

- Der er mange tilbud til folk i dag, og det kan vi godt mærke. Alligevel bliver vi ved med at planlægge arrangementer i håbet om, at folk vil bakke op. Ikke mindst nu, hvor Hærvejsklyngen gør, at vi forhåbentligt kan trække folk til fra et større, geografisk område, fortæller Arne Primdal, formand for Bække Aftenhøjskole.