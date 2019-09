Hvorfor nøjes med én, når man kan to gange

HOLSTED: Den 32-årige Luna Højgaard Nissen, Holsted, er igen dansk mester i ikke blot én, men hele to versioner af biatlon. Ved DM i Vejle stillede hun op i både den korte distance på 2,25 km og den lange på 7,5 km i Dame Åben-klasse, og hun vandt dem begge og kunne tage hjem med to funklende guldmedaljer.

Biatlon er en kombination med løb og skydning med gevær. Den første dag ved DM vandt Luna Højgaard Nissen, der er lærer på Højmarkskolen, den lange distance inklusive fire skydninger. Dagen efter vandt hun kort distance med to skydninger.

- Man løber på lang rute i terræn, hvor man skal løbe i grus, op at en lang stejl bakke, ned af den igen og inde i skoven med rødder og hvad der ellers ligger i skovbunden. Straf-runder for ikke at ramme pr. skud er på lang 75 meter og på kort bane 35 meter, fortæller danmarksmesteren.

- Det er vigtigt, man holder styr på strafrunderne. Misser man en, så får man et minut oveni. Dette skete sidste år for mig, men vandt alligevel. Man skyder fem skud pr. runde.

- Alle skytter skyder med magasin, men da min klub, Holsted skytteforening, ikke har et gevær med magasin, og jeg ikke selv har - jeg har kun en Otterup riffel cal. 22 - måtte jeg være kreativ. Så imens alle de andre kunne lade hurtigt og holde sigtet, måtte jeg tage riflen ned hver gang og lade med patroner.

- Alligevel vandt jeg. Så jeg er nu forsvarende mester, da jeg også vandt begge distancer sidste år, konstaterer Luna Højgaard Nissen.