Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til

GLEJBJERG: I Glejbjerg har de i den grad forstået værdien af at stable en sommerfest på benene. Der festes i ikke mindre end otte dage med stor opbakning.

Da JydskeVestkysten kiggede forbi Glejbjerg Stadion lørdag formiddag var der gang i den lokale kræmmerhandel. Landsbyens børn legede lystigt på halmballer., mens forældrene fik sig en kold fadøl og en nabo-snak, og byens plejehjemsbeboere, som blev skubbet rundt af frivillige, nød oplevelsen af, at hele landsbyen var rykket ud under åben himmel.

- Det er en fornøjelse at arrangere sports- og byfest i Glejbjerg. Alle bakker op om sammenholdet og traditionerne. Også de unge, som er rejst herfra. De vender hvert år trofast tilbage og går til teltbal her, fortæller Gertrud Sørensen fra Glejbjergs byfestudvalg.

Landsbyens tilflyttere finder også vej til festpladsen.

- Dem, der vælger at købe hus i Glejbjerg, får to fribilletter til byfesten som en del af deres velkomstpakke. Vi forsøger også at få dem til at melde sig som frivillige hjælpere et par timer. På den måde bliver de hurtigt en del af det hele, fortæller Gertrud, som glæder sig over, at hun næsten altid får "ja", når hun ringer rundt for at spørge, om folk vil hjælpe til ved byfesten.