Langt flere ældre arbejder arbejder med frivilligt arbejde for at holde sig aktiv. Det gælder også i Vejen Kommune. I påskedagene bringer vi en portrætserie om aktive seniorer i Vejen Kommune. I dag kan du læse om Anita Wilhardt fra Holsted, der for fem år siden valgte at gå på pension. Hun er blandt andet medlem af Brugerrådet på Midtpunktet i Holsted.