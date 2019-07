Jimmy Hansen, 30, dyrepasser: Jeg tror egentlig bare, jeg ville være en gris. Når vores grise har fået mad, så ligger de bare og dovner hele dagen og slapper af. Det lyder meget som mig. Hvis jeg skulle vælge et mere blæret dyr, kunne det godt være en odder. De er meget nysgerrige og er ikke bange for at udforske nye ting. Det er ligesom mig, når jeg rejser til alle mulige lande, jeg ikke kender.