Hvad er det egentlig for en aftale, lærerne ønsker sig

Formand for Vejen Lærerkreds Birthe Cramon forklarer her, hvad diskussionen om en "lokalaftale" med Vejen Byråd handler om set fra lærerne side.

VEJEN: - Vi ønsker, at lærerne får et forhandlet kompromis, der regulerer deres arbejdstid til fordel for både medarbejdere, ledere, børn og forældre, skriver Birthe Cramon, formand for Vejen Lærerkreds.

- Lærerne skal i lighed med andre faggrupper have overenskomstforhandlede arbejdstidsregler. Enten regler, der passer godt til lærerarbejdet eller regler, der modsvarer de arbejdstidsregler, som andre faggrupper har. Det er aftaler som disse, der skaber det stabile arbejdsmarked vi har i DK.(jf. "den danske model" og Septemberforliget 1899) Der er ingen andre faggrupper i Danmark der ikke har overenskomstbaserede aftaler om arbejdstid.

- En overenskomst er et forhandlet kompromis hvor hhv arbejdsgiver og arbejdstager, "giver og tager". Lov 409 blev indgået af arbejdsgiver og Moderniseringssstyrelsen uden indflydelse fra arbejdstager.

- I den indførte lov der pt. regulerer lærernes arbejdstid(L409), har arbejdsgiverene videreført flere ting fra tidligere overenskomster der udelukkende er til arbejdsgivernes fordel, hvorimod de dele der var til medarbejdernes fordel, kom ikke med.

- To eksempler på konsekvenser af arbejdstidsloven (L409):

- I loven blev det videreført, at lærerne skal arbejde på årsnorm. HKere arbejder eksempelvis på månedsnorm. Begge faggrupper er ansat 37 timer per uge.

- Forskellen betyder, at en lærer gennemsnitligt arbejder 40 timer i 42 uger, for derefter at blive pålagt afspadsering indenfor årsnormen. Dette sker på tidspunkter, der er anvist af arbejdsgiveren, og uden medarbejderenes indflydelse. Det sker i forholdet 1:1 - altså uden overtidsbetaling.

- HKerne, der arbejder på månedsnorm, får arbejdstiden opgjort månedligt. Har de her overarbejde opgøres deres tid i forholdet 1:1½ - altså med overtidsbetaling/tillæg.

- I arbejdstidsloven er der ingen varslingsbestemmeler. Dvs ingen bestemmelser om, hvornår skolens ledelse skal give besked om, hvordan arbejdstiden er placeret. Der er heller ingen regler om, hvordan medarbejderen får at vide, at der skal ske ændringer i planlagt arbejdstid, herunder merarbejde. Når der ikke er varslingsbestemmelser, udløser det heller ingen tillæg.

- L409 åbner mulighed for, at man i den enkelte kommune kan indgå en lokalaftale, der erstatter L409. Det er lavet lokalaftaler i 72 af landets kommuner, dog ikke i Vejen kommune.