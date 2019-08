Huslejen i nyt boligprojekt i Rødding fik kritik i byrådet

Rødding: Gennem de senere år har Vejen Byråd behandlet flere store byggerier, og på det seneste møde blev der givet grønt lys til projektet med 33 boliger i Vestergade i Rødding.

Hele 66,4 millioner kroner der den samlede pris for det projekt, som Rødding Andelsboligforening er på vej til at gennemføre i forbindelse med det omfattende byfornyelsesprojekt i den vestlige bydel i Rødding.

Politikerne havde ingen indvendinger mod selve projektet, men Maya Ryom, Enhedslisten, var dog ikke lige frem begejstret ved udsigten til, at de kommende lejere får månedlige huslejeydelser på 7.000 kroner og opefter.

- En husleje på 7.000 kroner er ganske mange penge i et alment boligbyggeri. Derfor synes jeg, der er brug for at sende et signal om den høje pris, mente Maya Ryom.

Venstres Morten Thorøe hæftede sig også ved husleje i det pågældende prisleje. Han konstaterede, at der fra politisk side er blevet appelleret og drøftet, om det ikke var muligt at bygge billigere - og dermed opnå en billigere husleje.