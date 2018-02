Huset i Vejen har brug for en vigtig godkendelse

Huset frivilligcenter og selvhjælp skal bruge mindst 300 medlemmer samt 100 sponsorater for at blive godkendelse som forening. Det giver eksempelvis frihed for gebyrer for anvendelse af MobilePay.

VEJEN: Frivilligcentret Huset i Vejen er på udkig efter en vigtig godkendelse, som vil give et løft på det økonomiske område.

Huset ønsker at blive godkendt som en forening efter Ligningsloven paragraf 8 A. Det vil betyde, at Huset eksempelvis kan slippe for gebyrer, når der foretages indbetalinger via MobilePay.

- Vi får efterhånden mange små indbetalinger via MobilePay. Hvis man eksempelvis betaler fem kroner for en koppe kaffe, så trækkes der 75 øre i gebyr. MobilePay er kommet for at blive, og vi bliver nødt til at kunne tilbyde tjenesten. Med en godkendelse efter Ligningslovens paragraf 8 A, får vi også flere og bedre muligheder for at søge fonde, da nogen fonde kræver denne godkendelse for at kunne søge, fortæller Gerda Eskesen, leder i Huset.