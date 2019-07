Huset håber på vigtig økonomisk godkendelse

Huset - Frivilligcenter og Selvhjælp - i Vejen skal op på mindst 100 sponsorer for at blive godkendt efter Ligningsloven. Det vil give besparelser på gebyrsiden - samt gøre det lettere at søge fonde.

Vejen: Hvert et sponsorat og hvert et medlem er af stor vigtighed for Huset - frivilligcentret i Vejen.

Her op til ferien har Huset i Vejen udsendt mails til nuværende og tidligere sponsorer. Leder i Huset i Østergade i Vejen, Gerda Eskesen, fortæller, at målet er at komme op på 100 sponsorer.

- Når vi har mindst 100 sponsorer, kan vi igen i år blive godkendt efter Ligningslovens § 8A. På den måde giver det os muligheder for at spare gebyrer, og samtidig giver det bedre muligheder, når vi eksempelvis skal søge penge hos fonde, fortæller Gerda Eskesen.

I skrivelsen til nuværende og tidligere sponsorer hedder det:

Du har tidligere støttet os med et sponsorat. Hvis du vil støtte os med 200 kroner, så gør du livet som Frivilligcenter og selvhjælp meget lettere. Når vi har mindst 100 sponsorer kan vi igen i år blive godkendt efter Ligningslovens § 8A. Så vidt en del af ordlyden.

På gebyrsiden vil Huset med en tilladelse efter Ligningsloven betyde, at der ikke skal refunderes 75 øre, hver gang der bliver foretaget en indbetaling. Det kan virke som et lille gebyr, men gebyret skal også betales, selv om brugere eventuelt løber en kop kaffe til et lille beløb. Så fylder gebyret pludselig meget.

Sponsorer får i øvrigt fuldt fradrag for deres sponsorat til Huset. Det er Huset, der forestår indberetningen til Skat.

Huset i Vejen blev stiftet tilbage i 1989 som en græsrodsbevægelse.