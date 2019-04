Husejer sigtet efter brand i togvogn

Gjerndrup: Natten mellem søndag og mandag klokken 01.39 blev politi og brandvæsen kaldt ud til en brand i en togvogn, der stod ved en ejendom på Lindknudvej ved Gjerndrup. Ejendommens ejer havde i løbet af dagen haft et bål tændt. Bålet var ikke blevet slukket ordentligt, og i løbet af natten har bålet antændt togvognen, der udbrændte. Politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst fortæller, at ejeren af ejendommen efterfølgende blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. /DAN