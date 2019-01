Husdyrauktionen i Brørup har vokseværk

BRØRUP: Husdyrauktionen i Brørup oplevede i 2018 en betydelig fremgang i antallet af omsatte dyr. Der blev omsat godt 2.400 kreaturer, hvilket er 20 procent flere end året før.

Stigningen skyldes hovedsageligt ændrede salmonella-regler, hvor begrænsning af omsætning af dyr nu er målrettet den enkelte besætning, fremfor begrænsninger i et helt område.

Tidligere regler betød, at besætninger i flere østjyske kommuner samt på hele Fyn var forhindret i at benytte Husdyrauktionen i Brørup til køb og salg af kreaturer.

Formand for husdyrauktionen i Brørup, Jørgen Bruun, glæder sig over den positive udvikling, selv om der er langt til tidligere tiders store omsætning.

Han siger:

- Vi har lagt på fem til otte millioner i omsætning de sidste 10-15 år. Først i 1980´erne havde vi en årlig omsætning på 144 millioner kroner. Det var tider dengang, og omsætningen er faldet siden på grund af strukturændringer i det danske landbrug.

I gamle dage solgte man også grise på auktionen. Det gør man ikke i dag, og typen af kreaturer, der sælges på auktion, er ændret gennem årene.

- For år tilbage omsatte vi på husdyrauktionen mange køer af malkerace. Udviklingen i malkebesætningerne har gjort, at der nu hovedsageligt omsættes kreaturer af kødkvægsrace samt kalve til opfedning. Vi ser specielt en stigning i omsætning af kvægracer, der er velegnet til naturpleje. Mange landmænd med naturarealer benytter sig af muligheden for at erhverve sig kreaturer netop til pleje af egn og naturarealer, fortæller han.

Han oplyser, at det ikke påvirker afviklingen af auktionen, at der nu omsættes kreaturer af andre racer.

Han oplyser også, at auktionen i 2018 gav et pænt overskud.