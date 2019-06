Hurra i det grønne: Børnefamilier strømmede til park-jubilæum

GJERNDRUP: Enghave Dyre- og Naturpark ved Gjerndrup oplevede lørdag et stort ryk ind i anledning af parkens 20 års jubilæum. Der var fyldt godt op med besøgende overalt på det store areal, og især børnefamilier benyttede lejligheden til at få frisk luft, gode dyre-oplevelser og en bid brød under åben himmel.

Parkens mange dyr var i hopla, og Niels Christensen, som driver parken sammen med sin hustru Karina, gav de besøgende gratis traktorture, mens Karina havde travlt med at sælge billetter.

- Vi er ovenud tilfredse med de mange besøg, og vi er glad for opbakningen, både fra de mange gæster og fra de mange udstillere. Vi kunne ikke lave sådan et set-up alene. Det kan vi kun i fællesskab med andre, og selvfølgelig er vi stolte over det, vi har skabt her i haven - for det er resultatet af hårdt arbejde - men vi er også ydmyge, lød det fra Niels Christensen ind imellem de mange traktorture.