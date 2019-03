Hurra for alle nørklerne fra Røde Kors i Vejen

Nørklerne i Vejen blev for alvor en realitet i 1994, blandt andre Thora Klausen, Vejen var med til at danne nørklegruppen i Vejen.

Her var det blandt andre formanden for Røde Kors i Vejen, Annette Houborg, der overrakte buketter og nåle og holdt en tale.

Vejen: Det er rent ud sagt en imponerende flid Vejens nørklere lægger for dagen - eller rettere sagt: mange dage. Ja, i 25 år har de nørklet løs, og det blev fejret med manér tirsdag i Huset i Vejen med lagkage til kaffen og med uddeling af Røde Kors-nåle til de to 10-års jubilarer, Ellen Hansen, Vejen, og Anne Marie Meyer, Vejen.

Sådan ser den 10-årsnål ud, som de to jubilarer fik overrakt af formanden for Røde Kors i Vejen, Annette Houborg. Foto: Søren Dippel

35 tons årligt

Nørklere har der været i Dansk Røde Kors siden 1983, og organisationen tæller flere end 5000 frivillige i flere end 260 nørklegrupper landet over. I Vejen tæller Røde Kors tre nørklegrupper. I Bække er der 21 flittige nørklere, som i øvrigt kunne fejre 25-års jubilæum sidste år. I Gesten mødes to friske kvinder for at nørkle og strikke og i Vejen er der ligeledes 21 særdeles aktive nørklere. De fleste mødes i Huset, mens andre nørkler og strikker hjemme og afleverer nørklerierne til aktivitetsleder Nanna Petersen.

Det bliver til rigtigt meget baby- og børnetøj, som gør god gavn både nationalt og internationalt. Røde Kors sender omkring 35 tons af sted hvert år. Tøjet bliver samlet i Kliplev, som sørger for den videre forsendelse. Materialerne kommer fra genbrug og donationer, og Røde Kors i Vejen bidrager også med et beløb til indkøb af garn.

- Men jeg ved også, at rigtigt mange af jer selv køber garn og donerer. Stor tak til alle jer nørklere for alt det, I har fremstillet. Stor tak til Nanna Petersen for dit arbejde som aktivitetsleder og tovholder, sagde Annette Houborg.