Hun fortæller, at børnehaven siden begyndelsen har haft fem ledere. Anette Jessen var den første, og hun var selvfølgelig også med ved fødselsdagsfesten. Det samme var initiativtageren til børnehaven, Jytte Nielsen. Hun kan fortælle, at det tog et par års forberedelse.

Det var i ungdomsoprørets 1968, børnehaven for første gang slog dørene op Den blev døbt Malt Sogns Børnehave. I begyndelsen var det blot to halvdagsgrupper, som børnehaven gav husly - 20 børn om formiddagen og 20 andre børn om eftermiddagen.

Askov: 150 børn fra Askov-Malt Skoles indskoling var mandag over middag inviteret til 50-års fødselsdag på Askov-Malt Børnehave, og de skulle sørge for at råbe højt hurra for fødselaren.

Askov-Malt Børnehave har for længst holde sin 50-års fødselsdag for børnene. Den blev holdt i utide nemlig den 7. september med slushice, popcorn og dukketeater.Den officielle fødselsdagsdato er 1. oktober, og her har fødselaren på forhånd ønsket sig legetøj til indendørs brug for børnene, samt en bænk til udendørs brug for de voksne.

Privat initiativ

Blandt dagens fødselsdagsgæster var også borgmester Egon Fræhr (V), der i sin tale undrede sig over, at en børnehave kan fejre 50-års fødselsdag.

- Kan det nu også passe? Den gang var det at åbne børnehaver ikke kommunens ansvar, så det var en gruppe forældre, som tog initiativet. Det er dejligt, at der i Vejen Kommune nu igen bliver født nogle flere børn. Tænk hvis vi var så heldige at skulle bygge en ny børnehave, sagde Egon Fræhr og lod udråbe et længe leve og tre gange hurra for dagens fødselar.

Askov Malt Børnehave er blevet udbygget flere gange, men har ligge det samme sted alle årene. I begyndelsen havde den adresse på Birkevænget, og i dag er det på Damhus. I 2004 fik børnehaven nyt køkken, nye garderober og et nyt personalerum. I 2000 fik børnehaven en aftale med grundejerforeningen på Damhus, om at sætte legeredskaber op på et indhegnet område af grundejerforeningens arealer.

Samarbejdet med grundejerforeningen er ikke børnehavens eneste samarbejde. De seneste fire har der også været samarbejde om fælles aktiviteter med Ældrecenter Birkely.