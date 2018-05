Hundeejere efterlyser flere affaldskurve

Formanden for Vejen Kommunes Udvalget for teknik og miljø vil gerne have henvendelser fra borgerne om behovet for affaldskurve i byen.

Vejen: Skal man tro nogle af de hundeejere, som dagligt lufter hund i Vejen by, er det på tide, at der bliver gjort noget for at holde fortove, græsrabatter og blomsterbede rene og pæne. Som det er nu, flyder både hundes og hundelufteres efterladenskaber flere steder langs stier og veje.

En af hundeejerne er Hanne Kj. Von Rosen, der bor på Lærkevej og hver dag græmmes ved synet af hundelorte og fyldte hundeposer, som nogle hundeejere har for vane at smide fra sig på gaden.

- Jeg spadserer to-tre gange dagligt med mine to små hunde, og det har jeg gjort i mange byer. Men jeg har aldrig været i en by med så mange hundelorte. Kære hundeejere, tag jer sammen. Tag en pose eller tre med, når I går tur med jeres hund, siger Hanne Kj. Von Rosen, der ikke er bleg for at kalde Vejen for Hundelortenes By.

JydskeVestkysten har gået med på Hanne Kj. Von Rosens rute og set hundelorte ligge mange steder også langs stien ved Bakkegårdens Børnehave.

Men det gælder også i Vejen midtby i Nørregade, hvor indehaver af Acacia Blomster, Kamilla Krongård, dagligt lufter sin hund.