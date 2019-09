Hundeejer med strejfende hund dømt på ny

Fakta

Hundeejeren blev idømt en bøde på 3000 kroner med en forvandlingsstraf på seks dages fængsel.Hundeejeren har siden politianmeldelsen søret for at få sin egen have hegnet ind.



Hundelovens paragraf 3, stk. 1: "I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale. Føres en hund i bånd, skal dette være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. Hvis hunde færdes løse på de i 1. pkt. nævnte steder uden at være i følge med en person, der har fuldt herredømme over dem, lader politiet dem optage og underretter besidderen eller en til vedkommendes husstand hørende voksen person."