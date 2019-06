Hun har også arbejdet ved en norsk kirke, og her havde hun en kvindelig mentor, som i den grad lærte hende, at kirken er for alle, og at der ikke findes mennesker, man ikke på én eller anden måde kan nå ind til.

- Jeg vil så gerne skabe et rum, hvor det er rart at komme, og hvor det også er nemt at gå igen, fortæller Christina, som er uddannet diakon og socialpædagog fra Diakonhøjskolen i Århus og de sidste 15 år har arbejdet som underviser og skolepædagog på Bredagerskolen i Jelling.

- Jeg er blevet taget rigtigt godt imod og har allerede fået mange invitationer til samarbejde. Mange har også givet udtryk for, at de meget gerne vil give mig en "Tour de Vejen", så jeg kan lære området bedre at kende. Det har rørt mig med så varm en modtagelse, fortæller Christina Daugaard Frandsen, som ind imellem de mange "hilse-på-situationer" har brugt den forgange uge på at indrette kontoret i Sognegården i Vejen, så det står klar til at modtage folk.

VEJEN: Hun elsker mødet med mennesker og går målrettet efter at opbygge gode relationer. Hun er typen, der ikke har fordomme, og hun sætter en personlig ære i at møde mennesker lige præcis dér, hvor de er - også selv om livets udfordringer ind imellem er barske, og smerten kræver sin plads.

Navn: Christina Daugaard Frandsen. Alder: 40 år. Født: I Odder. Bopæl: Hygum ved Jelling. Familie: Gift med Nikolaj, som er viceskoleleder i Ungdomsskolens heltidsundervisning i Hedensted. Parret har børnene Agnes på ni år og Anton på 11. Uddannelse: Diakon og socialpædagog fra Diakonhøjskolen i Århus. Uddannelsen bygger på kristne og medmenneskelige værdier. Job: Efter at have arbejdet i folkeskolen i 15 år, er hun blevet ansat som kirke- og kulturmedarbejder ved Vejen og Læborg Kirker. Kendetegn: Smilende, imødekommende, har et godt humør og masser af gå-på-mod.

Fulgte mavefornemmelsen

Hun har i flere år gået med tanken om, at kirken nok var det rette sted for hende at arbejde, og da hendes børn nåede en alder, hvor hun ikke behøves som mor i samme grad som hidtil, tog hun springet og søgte den opslåede stilling som kirke- og kulturarbejder ved Vejen og Læborg Kirker.

- Det arbejde er lige mig. I den her stilling skal jeg bygge videre på de menneskelige relationer, kirkerne allerede har, og jeg skal opbygge nye relationer. Jeg elsker at møde mennesker i alle aldre. De mennesker, jeg møder, er forskellige steder i livet, hvilket giver dem forskellige udfordringer og forskellige tanker. Det er virkelig en gave at få lov til at møde alle disse mennesker, opbygge en tillid og få mulighed for at tale med dem om livet og om alt muligt andet, fortæller Christina Daugaard Frandsen og tilføjer:

- Det er rart at få muligheden for at gå et skridt videre og komme lidt tættere på folk, end hvis det bare handlede om business.