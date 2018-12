Hun puttede sine børn og fik pludselig ideen til en bog

VEJEN: 32-årige Camilla Pedersen Stub fra Vejen er debuteret med sin første bog. Den hedder "Kala og Stjernerne" og handler om en lille bjørn, som ikke kan falde i søvn. Bjørnens mor fortæller derfor om himlen og om, hvordan stjerner kan være magiske. Drømmer man store drømme, kan der komme stjerneskud på himlen, fortælles det i bogen, hvor der også berettes om en kærlighed så stor, at den når helt op til stjernerne og tilbage igen.

Forfatteren elsker præcis sine døtre, Freja på syv år og Selma på fire et halvt år, SÅ meget, og det er i samværet med pigerne, at bogens handling er blevet til.

Den nybagte forfatterinde fortæller:

- Jeg har i mange år gerne villet skrive en bog, men "ånden" kom ikke over mig. Så en aften, hvor jeg havde puttet mine piger og lagde mig lidt hos Freja, som havde svært ved at falde i søvn, kom den her historie til mig. Jeg har ofte fortalt mine piger det, vi derhjemme kalder for "drømmehistorier". Altså historier, jeg selv finder på, og som ikke er skrevet ned noget sted. Mine piger elsker de historier, og den aften så jeg pludselig fortællingen om Kala, der ikke kunne sove, for mig, fortæller Camilla Pedersen Stub, som oprindelig havde en gorillaunge som bogens hovedperson, men senere valgte at berette om bjørneungen Kala.

- En bjørneunge er der formentlig flere børn, der kan relatere til, end en gorillaunge, og det er stadig det samme univers, handlingen foregår i. Bogen er lidt hule-agtig, og det kan jeg godt li´, fortæller Camilla, som sendte bogens manuskript til flere forlag og endte med at få den udgivet via forlaget Historia, som stillede en illustrator til rådighed.

Camilla sendte skitser til forlaget, og hun beskriver samarbejdet med forlagets illustrator som godt og udbytterigt.