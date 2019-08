Hun nåede at spærre hævekortet

Brørup: Onsdag formiddag lykkedes det en lommetyv i et supermarked i Nørregade i Brørup at få fingrene i en taske og at fiske en pung op. Pungen indeholdt blandt andet et MasterCard, men heldigvis nåede hævekortets ejer at få kortet spærret i tide.

Hævekortet tilhører en 61-årig lokal kvinde, som var på indkøb i supermarkedet. Her havde hun placeret sin taske med pungen i indkøbsvognen, og det forstod lommetyven at udnytte. Det tog vedkommende mindre end fem minutter at gennemføre sit "forsvindingsnummer" - væk var pungen og væk var lommetyven.

Pungen indeholdt også et kørekort og et sygesikringskort samt forskellige personlige papirer.

Nu vil politiet gennemse optagelser fra supermarkedets videoovervågning for om muligt at skaffe et signalement af tyven. Tyveriet fandt sted på et tidspunkt mellem klokken 10.00 og 10.05.