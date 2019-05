Hun kørte sig til en frakendelse

Læborg: Bilister, som kører ad Asbovej, skal være opmærksom på, at ved Læborg skal hastigheden sættes ned til 60 kilometer i timen. Tirsdag formiddag klokken 10.05 lykkedes det dog ikke for en bilist at få lettet trykket på speederen. Da der på stedet var posteret en politipatrulje bevæbnet med et laserinstrument, er bilisten nu blevet præsenteret ikke bare for en klækkelig fartbøde, men også en beting et frakendelse af kørekortet. Vedkommende var blevet målt til at have kørt 99 kilometer i timen. Bilisten er en 30-årig kvinde fra lokalområdet.