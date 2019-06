Hun kæmper ud fra egne erfaringer

Som ung måtte hun flygte fra voldelige parforhold, boede en tid på et krisecenter med sin søn, og har siden oplevet, hvad det vil sige at være hjemløs - fattig, sulten og usikker på, om dagen i morgen nu også var værd at tage med.

Maya Ryom kæmper for de svage i samfundet. Dem, der ikke har råd til at gå til tandlægen eller holde fødselsdag for deres børn. Og dem, der er ramt af svær sygdom og alligevel tvinges igennem et system med håbløse arbejdsprøvninger og belastende mødeaktivitet.

VEERST: Hun gik ind i politik på sønnens opfordring. Han var træt af at have en mor, som evig og altid sad foran fjernsynet og råbte op. I dag råber hun stadig op, men hun gør det dér, hvor hun har mulighed for at få indflydelse.

41-årige Maya-Louise Ryom Nielsen er nyt medlem af Vejen Byråd, hvor hun repræsenterer Enhedslisten og sidder med i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.Hun kom ved årsskiftet ind som suppleant for Jakob Borgensgård og stiller nu op til folketinget. Maya-Louise Ryom Nielsen er uddannet folkeskolelærer med en bachelor i specialpædagogik. Hun arbejder som lærervikar i Brørup og er kæreste med Brian, som er lagerarbejder og bor i Kolding. I løbet af sommeren flytter parret sammen i Vejen. Hun har en voksen søn fra et tidligere forhold; kæresten er far til to drenge i alderen fem og syv år.

Hun fortæller, at familien betyder utroligt meget for hende, og at det er i samværet med den, at hun for alvor kan slappe af.

Den sandstrand, de badede ved, ses ikke mere. Lyng og andre planter har taget over, men alligevel er der dømt gensynsglæde med barndommens sø, og Maya Ryom træder storsmilende - på fotografens opfordring - ud i søen på bare fødder for at lade sig forevige i søen, der er kendt for sin forekomst af den undersøiske plante Lobelie.

Skærsø møder os med et gråligt skær. Skyerne over os kæmper med at gennemføre deres knibeøvelser. Det lykkes ikke for godt. Regndråber lander i søen, og sådan er der så meget, der har ændret sig gennem årene. Maya Ryom, som har boet i Veerst, husker søen som varm og området som solrigt.

- Jeg har mødt store udfordringer i mit liv, men de har vist sig at være en gave. I dag ved jeg en masse, men ikke alt om, hvordan det er at være på bunden af samfundet, og den viden bruger jeg i de politiske debatter, fortæller Maya Ryom og tilføjer, at hun ofte er ved at brække sig, når hun i et politisk panel står ved siden af kandidater, som udtaler sig om noget, de ikke ved noget om - ganske enkelt fordi de altid har gået den lige vej i livet.

En hård start

Hun kom i Vejen Byråd ved årsskiftet, da Jakob Borgensgård flyttede til København, og hun lægger ikke skjul på, at det var hårdt pludselig at skulle i byrådet som suppleant.

- Jeg havde ikke rigtigt fået en introduktion, og jeg tog over i en tid med store sager, for eksempel sagen om Skovgårdsvej, fortæller hun.

Under en picnic, der pakkes ud på et gammelt træbord nær parkeringspladsen, går snakken på valgets emner: Klima, flygtninge, pension og sundhed.

Har vi som generation gjort nok for at løse klimaproblemerne?

- Svenske Grete Thunberg har ret i, at vi voksne ikke har taget klimaproblemerne seriøst nok. Det var da også først for ti år siden, at det gik op for mig personligt, hvor alvorligt et problem, vi står med. Jeg mener, vi skal straffe svineri og belønne klimavenlig adfærd, og så skal vi sikre os, at dem, der forurener, også kommer til at rydde op efter sig. Selvfølgelig skal der ryddes op efter det svineri, Grindsted-værket har lavet. Kan vi ikke få virksomheden til at sætte en oprydning i gang, må vi gå ind og sætte den i gang og sende regningen til virksomheden bagefter, lyder det fra Maya Ryom.

Hvad er din holdning til flygtningeproblematikken?

- Jamen, jeg bryder mig slet ikke om det ord! Flygtninge er ikke et problem - de er en ressource. Mange flygtninge tager de jobs, vi danskere ikke gider ha´. De arbejder om natten, og de gør en kæmpe indsats. Vi ser det bare ikke. Og så laver man en politisk ghettoplan - helt ærligt, jeg bliver altså langhåret og snubler i mine egne patter, når jeg hører om den, siger Maya Ryom, og hun siger det så vredt, at hendes ord nærmest sætter ild i de røde, lange lokker, der er tilfældigt sat op i en knold i nakken.

Hvornår skal vi på pension?

- Min søn blev mega-rasende, da det gik op for ham, hvor længe han skal være på arbejdsmarkedet. Så rasende at han skrev sit første, politiske indlæg. Min søn arbejder som brolægger, og ingen af os tror på, at han med det jobvalg fysisk vil kunne holde til at arbejde, til han kan gå på pension. Og der er jo ikke nogen, der griber dig, når du blive syg. Der er folk, der dør, mens de venter på at få en førtidspension. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være sådan.

Hvordan kan vi forbedre det danske sundhedssystem?

- Vi skal tilføre de ressourcer, der mangler, og det skal finansieres ved ikke at give skattelettelser i toppen. Vi skal også finansiere det ved at sætte skat på penge, der ikke er ude at arbejde, altså for eksempel i forbindelse med aktiehandel. Hvis regionerne skal fortsætte, skal de køre med budgetter, der rækker mere end et år frem i tiden, så de kan lave noget mere langsigtet.

Et par solstråler trænger igennem de grånende skyer, og en lille, nysgerrig larve spadserer hen over resterne af de medbragte sandwich.

Vi sidder lidt og nyder fuglesangen, inden det hele pakkes sammen, og Maya Ryom takker for den veganske sandwich og den økologiske saft. Hun oplyser, at det betyder meget for hende at spise med omtanke for miljøet og tilføjer så med latter, at hun ikke ønsker ét ord nævnt i artiklen om, at mad fra McDonalds faktisk smager ganske glimrende...