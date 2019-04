Hun hjælper de ældre med at komme til gudstjeneste

Kirketjenesten på Kærdalen involverer cirka 20 frivillige. De sørger for, at de ældre på centret kan komme til og fra gudstjeneste to gange om måneden.

VEJEN: 81-årige Ruth Bjørbæk fra Vejen er en af de mange frivillige, der er tilknyttet Vejen Kirke. Hun hjælper til med Kirketjenesten, der to tirsdage i måneden afvikler gudstjeneste på Kærdalen for de mange ældre, som bor dér.

- På en sogneudflugt, arrangeret af menighedsrådet for fire-fem år siden, blev jeg spurgt, om jeg ville være frivillig i Kirketjenesten, og jeg sagde straks ja. Jeg er alene, for min mand er død, og det føles rart at få mulighed for at være en del af et godt fællesskab, fortæller Ruth Bjørbæk, som nyder det frivillige arbejde i kirkeligt regi.

Som frivillig i Kirketjenesten skal hun hente og bringe de ældre på Kærdalen, som ønsker at deltage i gudstjenesterne. Hun skal også sørge for, at de finder de rigtige salmer, får lidt vand at drikke og i det hele taget befinder sig godt under de kirkelige handlinger.