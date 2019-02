Hun fortsætter legen på Rødding Højskole - nu på lønningslisten

Anne Rose Hansen, ny lærerinde på Rødding Højskole, elsker at afprøve nye, alternative undervisningsmetoder og stortrives med at arbejde dér, hvor hun engang var elev. Foto: Astrid J. Vestergaard

27-årige Anne Rose Hansen fra Roskilde er vendt tilbage til den højskole, hvor hun i 2011 var elev. Hun byder ind med masser af engagement og alternative undervisningsmetoder.

RØDDING: Hun brænder 100 procent for det, hun beskæftiger sig med, og når først hun folder sig ud, er der ingen grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Navnet er Anne Rose Hansen. Alderen er 27 år, og stillingsbetegnelsen er højskolelærer i Rødding. Hun har læst historie og engelsk på Københavns Universitet og kommer med en bred baggrund/erfaring fra Ungdommens Røde Kors. På Rødding Højskole er hun ansat til at undervise i "Politisk Perspektiv og USA" og i fagene "Kroppens Politik", "Historie i Popkulturen" samt "Os og de andre". Den nyansatte lærerinde sætter en personlig ære i at gøre undervisningen spændende og stortrives med muligheden for på højskolen at udforske nye måder at undervise på. - Det at lære noget behøver absolut ikke at være kedeligt. I mine timer bliver eleverne for eksempel bedt om at spille "Hvem-er-hvem-spillet" med amerikanske præsidenter. Vi spiller også velfærdsspil og lærer noget om samfundets opbygning på den måde. Jeg er dybt passioneret omkring det at formidle viden. Der er bare ingen, der skal bestemme formen, lyder det fra Anne Rose Hansen, som ikke går op i karakterer men derimod går målrettet efter at forvandle læring til leg. Hun er efter kun godt en måneds ansættelse allerede blevet kendt på højskolen for sin positive udstråling, sit turbo-agtige energiniveau og sin evne til at formidle på nye, eksperimenterende måder. De utraditionelle undervisningsmetoder vækker begejstring hos eleverne, som tydeligt fornemmer, at deres nye lærerinde ved, hvordan det er at være elev på Rødding Højskole.

Eleverne tager også i dag hurtigt "Rødding-ånden" ind. Vi lærere får den også, for vi bor og spiser sammen, hvilket giver et fantastisk sammenhold, der smitter af på eleverne. Anne Rose Hansen, nyansat lærerinde på Rødding Højskole

Højskolen hjalp på rette vej Anne Rose Hansen var meget begejstret for at være elev på Rødding Højskole i 2011 og oplyser, at hun som elev på Rødding Højskole blev klogere på livet og på, hvilken livsretning hun skulle vælge. En drøm om at læse jura blev i de smukke, historiske bygninger afløst af lysten til at fordybe sig i både engelsk og historie på Københavns Universitet. - Jeg var enormt træt af at gå i gymnasiet, da jeg begyndte på Rødding Højskole, og jeg blev på stedet grebet af dét, man kalder for "Rødding-ånden", fortæller hun og tilføjer: - Eleverne tager også i dag hurtigt "Rødding-ånden" ind. Vi lærere får den også, for vi bor og spiser sammen, hvilket giver et fantastisk sammenhold, der smitter af på eleverne. Hun tilføjer med et smil, at hun efter en god opvækst i Roskilde, føler, at hun på Rødding Højskole har fundet lige akkurat de værdier, der betyder, at stedet er blevet hendes nye "hjem".

Sønderjylland igen og igen Og så er der bare ét eller andet ved Sønderjylland, som drager den sjællandske lærerinde. - Jeg tror, Vorherre vil ét eller andet med mig her. Jeg har kun haft kærester fra Sønderjylland, og min vej bliver af uforklarlige årsager ved med at gå tilbage til Sønderjylland. Jeg ved godt, at jeg måske snakker for hurtigt til, at sønderjyderne kan nå at følge med, så inkarneret sønderjyde bliver jeg nok aldrig, siger Anne Rose Hansen og ler. Inkarnationen er dog allerede godt i gang: Sjællænderen med det flammende engagement er nemlig blevet medlem af vinterbadeklubben "De Blå Istapper" i Jels, og den er fyldt med passionerede sønderjyder.