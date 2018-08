Ruth Madsen, Gilbjergvej 7, Skodborg, fylder 80 år lørdag den 18. august. Hun har ikke været bleg for at smøge ærmerne op. I mindst fem år havde hun engang meget lange arbejdsdage for at kunne passe tre jobs: på Rødding Højskole, Rødding Slagteri og Mikkeborg Kro. Foto: Søren Dippel