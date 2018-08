Hun deltager med stolthed: Stafetten skal jeg bare være med til

Jytte Brun deltager hvert år i Stafet for Livet med stor stolthed. Det var nemlig hendes afdøde mand Karl, som var med til at få stafetten til Vejen. Han blev kontaktet af den daværende brugsuddeler i Askov, og sammen fik de mange frivillige med på ideen. Foto: Chresten Bergh

70-årige Jytte Brun i Askov løber og går hvert eneste år ved Stafet for Livet i Vejen. Hun nyder at være en del af det arrangement, som hendes afdøde mand i sin tid var med til at starte op.

ASKOV: Når Vejen 25. august afvikler Stafet for Livet, deltager 70-årige Jytte Brun fra Askov. Hun løber og går adskillige runder ved stafetten hvert eneste år, fordi hun gerne vil være med til at rejse penge til kræftforskning, og fordi hun ved arrangementet mindes sin afdøde mand Karl, som døde af kræft i hjernen 18. marts 2013. Tre år før sin død var han med til at stable den allerførste stafet i Vejen på benene. Karl, som var meget udadvendt og havde et kæmpe netværk, var dengang formand for Kræftens Bekæmpelse og blev kontaktet af den tidligere brugsuddeler i Askov, Kristian Kristensen. Brugsuddelerens datter døde af kræft, og sønnen Lars havde under et ophold i USA stiftet bekendtskab med stafet-arrangementerne derovre. Kristian Kristensen og Karl Brun fik flere lokale frivillige med på ideen med at afvikle et lokalt stafet-arrangement, og sådan gik det til, at Vejen i dag kan afvikle Stafet for Livet hver eneste sommer. Karl Brun var i flere år med til at skaffe sponsorer til arrangementet, og hans kone hjalp ham, så godt hun kunne.

Jeg tror aldrig, man kommer over det, når ens ægtefælle dør. Heldigvis forstår min ven, hvad det er, jeg føler. Jytte Brun, enke

Kræft i hjernen Dengang Karl gik aktivt ind i arbejdet med at få planlagt Stafet for Livet i Vejen, vidste han ikke, at den sygdom, der er fokus på ved stafet-arrangementerne, senere skulle blive hans skæbne. Han fik i 2012 konstateret to kræft-knuder i hjernen og kunne kun opereres for den ene. Han fik kemo og stråler og kæmpede en brav kamp for at overleve, men kræften fik det sidste ord. - Det tog lang tid, inden lægerne fandt ud af, at han havde kræft. Først troede de, at det var en virus på balancenerven eller problemer med øresten. Da kræften endelig blev opdaget, viste det sig, at det var en aggressiv type, og Karl fik en meget stærk kemo, som havde masser af bivirkninger. Det var en hård tid, fortæller Jytte, som savner sin afdøde mand. Også selv om livet er gået videre, og hun i dag har fundet sig en ven. - Jeg tror aldrig, man kommer over det, når ens ægtefælle dør. Heldigvis forstår min ven, hvad det er, jeg føler. Hvert år tænder jeg lys i en lyspose ved den lysceremoni, der afvikles ved Stafet for Livet. Det er for mig en rigtig god måde at mindes Karl på. Den sommer, jeg lærte min ven at kende, forlod han en fødselsdagsfest for at komme til arrangementet og støtte mig. Det rørte mig meget, fortæller Jytte, som oplyser, at også børn og børnebørn har mindedes Karl ved hjælp af lysposer ved Stafet for Livet.